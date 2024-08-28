Politico: Брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции

СМИ уточняет, что ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. Politico при этом ссылается на судебный документ.





Официальных комментариев по поводу этого от французских властей пока не было.





В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров заявлял, что его старший брат придумал технологию шифрования, дизайн и эмблему мессенджера.





Николай Дуров — математик и программист, выпускник Боннского университета. Он старше своего брата Павла почти на четыре года.