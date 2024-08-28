Новости
Новости 18+
St
Politico: Брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции
18+
По информации издания, ордера на арест братьев были выданы в марте undefined
Новости

Politico: Брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции

По информации издания, ордера на арест братьев были выданы в марте

Французские власти выдали ордера на арест брата Павла Дурова Николая Дурова, а также самого сооснователя Telegram в марте 2024 года. Об этом пишет издание Politico.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

СМИ уточняет, что ордера на арест Павла и Николая Дуровых были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. Politico при этом ссылается на судебный документ.


Официальных комментариев по поводу этого от французских властей пока не было.


В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров заявлял, что его старший брат придумал технологию шифрования, дизайн и эмблему мессенджера. 


Николай Дуров — математик и программист, выпускник Боннского университета. Он старше своего брата Павла почти на четыре года. 

Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений

Он до сих пор находится под стражей 26 августа 2024
Dailystorm - Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений
#дуров #франция #задержание дурова
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...