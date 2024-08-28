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Forbes: Называющая себя матерью троих детей Павла Дурова Ирина Болгар подала на бизнесмена в швейцарский суд за агрессию против ребенка
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Она утверждает, что у сына было диагностировано сотрясение мозга и он до сих пор страдает бессонницей undefined
Новости

Forbes: Называющая себя матерью троих детей Павла Дурова Ирина Болгар подала на бизнесмена в швейцарский суд за агрессию против ребенка

Она утверждает, что у сына было диагностировано сотрясение мозга и он до сих пор страдает бессонницей

Основатель Telegram Павел Дуров является подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. По информации Forbes, уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года. 


Согласно данным издания, Ирина Болгар, утверждающая, что она является матерью троих детей Дурова, подала на него в суд. 


В ее жалобе говорится, что основатель Telegram «проявлял агрессию по отношению к одному из своих детей». Женщина также утверждает, что у ребенка диагностировали сотрясение мозга.


Затем Болгар подала иск в гражданский суд, после того как Дуров перестал выплачивать ей 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов на детей, указывает издание. 


Как сообщили в СМИ, миллиардер не участвовал в судебном заседании. Кроме того, он не нанимал адвоката.

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#дети #дуров #алименты
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