Forbes: Называющая себя матерью троих детей Павла Дурова Ирина Болгар подала на бизнесмена в швейцарский суд за агрессию против ребенка

Основатель Telegram Павел Дуров является подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. По информации Forbes, уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года.





Согласно данным издания, Ирина Болгар, утверждающая, что она является матерью троих детей Дурова, подала на него в суд.





В ее жалобе говорится, что основатель Telegram «проявлял агрессию по отношению к одному из своих детей». Женщина также утверждает, что у ребенка диагностировали сотрясение мозга.





Затем Болгар подала иск в гражданский суд, после того как Дуров перестал выплачивать ей 150 тысяч евро в месяц в качестве алиментов на детей, указывает издание.





Как сообщили в СМИ, миллиардер не участвовал в судебном заседании. Кроме того, он не нанимал адвоката.