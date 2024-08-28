Дурова освободили из-под стражи до избрания меры пресечения

Следственный судья прекратил содержание бизнесмена Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Об этом сообщает издание BFMTV.





Позже ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщил, что следователь распорядился о переводе Дурова в суд, где ему может быть предъявлено обвинение.





«Следователь распорядился о завершении срока содержания Дурова под стражей и его переводе в суд», — заявили в прокуратуре.





24 августа Дурова задержали французские правоохранители, когда он прилетел на частном джете в аэропорт в пригороде Парижа из Баку. Бизнесмена подозревают в соучастии во множестве преступлений. В общей сложности ему может грозить до 20 лет тюрьмы.