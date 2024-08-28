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Дурова освободили из-под стражи до избрания меры пресечения
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Суд решил намерен провести первичный допрос основателя Telegram undefined
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Дурова освободили из-под стражи до избрания меры пресечения

Суд решил намерен провести первичный допрос основателя Telegram

Следственный судья прекратил содержание бизнесмена Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Об этом сообщает издание BFMTV.


Позже ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщил, что следователь распорядился о переводе Дурова в суд, где ему может быть предъявлено обвинение. 


«Следователь распорядился о завершении срока содержания Дурова под стражей и его переводе в суд», — заявили в прокуратуре.


24 августа Дурова задержали французские правоохранители, когда он прилетел на частном джете в аэропорт в пригороде Парижа из Баку. Бизнесмена подозревают в соучастии во множестве преступлений. В общей сложности ему может грозить до 20 лет тюрьмы. 

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