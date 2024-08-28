Более 60% опрошенных намерены голосовать на выборах в Мосгордуму онлайн

Более 60% участников уличного опроса, которые планируют участвовать в выборах в Москве 6-8 сентября, намерены голосовать дистанционно. Об этом сообщил руководитель социологической компании Russian Field Артемий Введенский.





«58% москвичей осведомлены о том, что в этом году будут проходить выборы в Московскую городскую думу, и чаще остальных о выборах знают респонденты старше 45 лет. 57% опрошенных заявили о намерении принять участие в выборах. И среди тех, кто намерен голосовать, большинство — 61% — предпочли бы сделать это дистанционно, <...> а 35% — на избирательных участках», — сказал Введенский.





Он подчеркнул, что интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, проголосовать дистанционно планируют 77%. Очное голосование чаще всего выбирают респонденты старше 60 лет.





По словам Введенского, 58,4% респондентов, заявивших о планах участвовать в голосовании и уже определившихся с выбором, отдадут свой голос за кандидата от партии «Единая Россия». 12,8% проголосуют за кандидата от КПРФ, 9,6% — за ЛДПР, а 8% — за представителя партии «Новые люди».





Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино также будут голосовать за муниципальных депутатов.