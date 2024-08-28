Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой, получившей пять лет колонии за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка»

Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке «Лайфа» и автору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой. Она получила пять лет тюрьмы за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Баязитова вину не признала.





Сам же Ушаков ранее просил суд не приговаривать ее к реальному сроку, а заменить его на условный. Потерпевший менеджер оценил наказание для журналистки как чересчур суровое.





Защита Баязитовой ранее просила суд учесть, что у нее на иждивении находится пожилая мама. При этом сама журналистка страдает хроническими заболеваниями (в том числе сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой) и нуждается в регулярной помощи врачей.





В этом уголовном деле было еще две фигурантки. Медиатехнолог Ольга Архарова получила 4,5 года колонии, а заключившая сделку со следствием Инна Чурилова — четыре года условно и штраф в размере миллиона рублей.





Прокуратура ранее просила для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Женщины находились в СИЗО с августа 2022 года. С учетом, что один день в следственном изоляторе засчитывается как полтора дня в колонии, Баязитова и Архарова проведут в заключении меньше назначенного срока.