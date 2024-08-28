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«Территория будущего. Москва 2030»: йога на свежем воздухе рядом с Красной площадью
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Гости форума научились расслабляться и медитировать undefined
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«Территория будущего. Москва 2030»: йога на свежем воздухе рядом с Красной площадью

Гости форума научились расслабляться и медитировать

В столице продолжается форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Праздник проходит более чем в 30 локациях. Большая часть активностей проводится на свежем воздухе. На площадке «Лето в Москве» можно заняться йогой и просто расслабиться. 

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Площадка расположена рядом с Красной площадью. Самое главное — выбрать удобную одежду и прийти, а всему остальному учат опытные инструкторы. Гостям форума также показывают, как правильно дышать, обрести гибкость и научиться медитировать.


Изюминкой площадки в центре Москвы стали тренировки по барре. Так называется фитнес с элементами балета. Такие тренировки позволяют скинуть лишний вес, а также обрести энергию. Подходит этот вид активности как мужчинам, так и женщинам.


Во время посещения форума-фестиваля «Москва 2030» люди не только улучшают свои физические навыки, но и получают истинное наслаждение от зелени, прекрасного оформления и замечательной музыки.


Форум-фестиваль проходит с 1 августа по 8 сентября в различных точках столицы. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

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