«Территория будущего. Москва 2030»: йога на свежем воздухе рядом с Красной площадью

Площадка расположена рядом с Красной площадью. Самое главное — выбрать удобную одежду и прийти, а всему остальному учат опытные инструкторы. Гостям форума также показывают, как правильно дышать, обрести гибкость и научиться медитировать.





Изюминкой площадки в центре Москвы стали тренировки по барре. Так называется фитнес с элементами балета. Такие тренировки позволяют скинуть лишний вес, а также обрести энергию. Подходит этот вид активности как мужчинам, так и женщинам.





Во время посещения форума-фестиваля «Москва 2030» люди не только улучшают свои физические навыки, но и получают истинное наслаждение от зелени, прекрасного оформления и замечательной музыки.





Форум-фестиваль проходит с 1 августа по 8 сентября в различных точках столицы. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.