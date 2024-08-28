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Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область грозит третьей мировой войной
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По его словам, глобальный конфликт стал ближе, чем когда-либо undefined
Новости

Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область грозит третьей мировой войной

По его словам, глобальный конфликт стал ближе, чем когда-либо

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что вторжение Украины на территорию России может привести к третьей мировой войне. Такое заявление политик сделал во время выступления перед членами Ассоциации нацгвардии США в Детройте. 


«Посмотрите, что происходит сейчас, Украина вторглась в Россию, это может закончиться третьей мировой войной», — сказал Трамп (цитата по The Independent). 


Он добавил, что быстро решит конфликт между странами, если его вновь изберут президентом страны. Трамп заверил, что сделает все возможное, чтобы армия США не приняла участия в вооруженных столкновениях.

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#выборы президента сша 2024 #сша #дональд трамп #украина #третья мировая война
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