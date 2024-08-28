Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область грозит третьей мировой войной

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что вторжение Украины на территорию России может привести к третьей мировой войне. Такое заявление политик сделал во время выступления перед членами Ассоциации нацгвардии США в Детройте.





«Посмотрите, что происходит сейчас, Украина вторглась в Россию, это может закончиться третьей мировой войной», — сказал Трамп (цитата по The Independent).





Он добавил, что быстро решит конфликт между странами, если его вновь изберут президентом страны. Трамп заверил, что сделает все возможное, чтобы армия США не приняла участия в вооруженных столкновениях.