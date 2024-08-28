В Минобороны РФ сообщили, что Украина потеряла за сутки до 380 бойцов в Курской области

За это время подразделения группировки войск «Север» отразили восемь атак штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня, отметили в военном ведомстве.





Всего, по официальным данным министерства, за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили до семи тысяч военных, 74 танка и 35 БМП.





24 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны заявил, что целями операции ВСУ в Курской области не является усиление позиций Киева на переговорах по урегулированию конфликта. По словам украинского президента, задачи военных — «пополнение обменного фонда» и «предотвращение наступления» в Сумской области.