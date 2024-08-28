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В Минобороны РФ сообщили, что Украина потеряла за сутки до 380 бойцов в Курской области
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Российская армия отразила восемь атак штурмовых групп, указали в ведомстве undefined
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В Минобороны РФ сообщили, что Украина потеряла за сутки до 380 бойцов в Курской области

Российская армия отразила восемь атак штурмовых групп, указали в ведомстве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Курском направлении до 380 человек. Об этом отчиталось Минобороны РФ. 

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За это время подразделения группировки войск «Север» отразили восемь атак штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня, отметили в военном ведомстве. 


Всего, по официальным данным министерства, за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили до семи тысяч военных, 74 танка и 35 БМП.


24 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны заявил, что целями операции ВСУ в Курской области не является усиление позиций Киева на переговорах по урегулированию конфликта. По словам украинского президента, задачи военных — «пополнение обменного фонда» и «предотвращение наступления» в Сумской области. 

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