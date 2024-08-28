Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов. Врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов».





Контроль за исполнением решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах. Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района.





Смирнов отметил, что все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании. Автомобилистов он призвал использовать альтернативные маршруты.





Ранее на местную атомную электростанцию приезжал директор МАГАТЭ Гросси. Он заявил, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента.