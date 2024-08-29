ВСУ обстреляли Шебекино, один мирный житель погиб

Один человек погиб до приезда скорой помощи, двое пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, в результате прилета снаряда были повреждены административное здание и социальный объект, произошло возгорание легкового автомобиля. Сейчас пожарные тушат огонь.
Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.