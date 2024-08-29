ВСУ обстреляли Шебекино, один мирный житель погиб

«По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате прилета снаряда были повреждены административное здание и социальный объект, произошло возгорание легкового автомобиля. Сейчас пожарные тушат огонь.

Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.