ЦРУ признало, что обсуждает с Украиной действия ВСУ во время нападения на Курскую область

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США подтвердили контакты с Украиной по операции в Курской области.





Директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт рассказал, что Вашингтон еще пять лет назад предоставил Киеву доступ к государственному хранилищу спутниковых снимков, и «они могут пользоваться им до сих пор».





«Доступ к коммерческим снимкам постоянно поддерживается», — добавил Уитворт.





Замдиректора разведслужбы Дэвид Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, рассказал, что ВСУ «возводят оборонительные сооружения и намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени».





По данным NYT, американские спецслужбы хотят, чтобы украинские офицеры «лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их возможный отход на Украину». Однако Вашингтон сомневается в том, что Украина удержит занятые позиции в долгосрочной перспективе, пишет издание.





Ранее The New York Times писала, что ВСУ получили от США спутниковые снимки для ведения боев.