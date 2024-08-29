Чиновники ответили на сообщения, о том, что они забыли эвакуировать 99-летнего ветерана ВОВ в Курской области

Жительница поселка Коренево Алина Белогурова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что местные власти забыли про 99-летнюю участницу Сталинградской битвы Клавдию Турсину-Войтову, и ее эвакуировали своими силами волонтеры. Глава Коренева Роман Пугачев заявил Daily Storm, что все о помнили о ветеране, и поблагодарил волонтеров за ее вывоз из опасной зоны.





Белогурова возмутилась: «Осталась бабушка совершенно одна, и никто не собирался ее спасать, она просто оказалась никому не нужна. <...> Где была власть, депутаты и разные «товарищи», которые каждый День Победы пиарились за счет ветерана?» Она опубликовала пост еще 12 августа, но СМИ обратили на него внимание 28 августа.





По словам Алины Белогуровой, «самый обычный парень» «вынес Клавдию Дмитриевну на руках, посадил в свой автомобиль и вывез в безопасность». Местная жительница заявила, что «обычные ребята», «рискуя своей жизнью, ежедневно вывозят из поселка Коренево оставшихся там жителей».





26 августа об эвакуации 99-летнего ветерана также сообщила в соцсети «ВКонтакте» организатор волонтерской группы Мария Скроб. «Вывозим от мала до велика. Самой пожилой нашей «пассажиркой» стала ветеран ВОВ Войтова Клавдия Дмитриевна».





Глава Коренево Роман Пугачев рассказал Daily Storm, что с Турсиной-Войтовой находились люди, которые за ней ухаживали: «Дело в том, что Клавдия Дмитриевна практически лежачий человек. Все о ней помнили и не забывают до сих пор. С ней до последнего находились люди, которые за ней ухаживали. Для того чтобы вывезти лежачего человека, обратились к волонтерам».





Пугачев поблагодарил волонтеров за помощь: «Они оказали помощь и вывезли из опасной зоны. За что им огромное спасибо и низкий поклон. После этого на специализированном автомобиле Клавдия Дмитриевна была доставлена в одну из районных больниц».





Сейчас ветеран находится в госпитале для участников войны и ветеранов труда, «где за ней осуществляется надлежащий уход». «Недавно ее посетила депутат Курской областной думы Ирина Малахова. Отвезла гостинцы, поговорила с ней. В палате она одна. К ней приставлена помощница. Также к ней приезжали жители Кореневского района. Все привозили воду, соки, пюре, йогурты», — рассказал Роман Пугачев.