Новости
Новости 18+
St
Российская армия заняла Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
18+
Первое село находится недалеко от Новогродовки, второе — от Сватово undefined
Новости

Российская армия заняла Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР

Первое село находится недалеко от Новогродовки, второе — от Сватово

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике и Стельмаховка в Луганской народной республике. Об этом отчиталось Минобороны РФ.


Николаевка расположена к востоку от города Новогродовка. Стельмаховка — на реке Жеребец, к северо-западу от Сватово, неподалеку от границы с Харьковской областью. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

28 августа в Минобороны заявили, что ВС РФ заняли населенный пункт Камышевка в ДНР. Там заверили, что взятие поселка городского типа под контроль Российской армии стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр». 


В ведомстве подчеркнули, что российские силы «продолжают продвижение в глубину обороны противника». 

#сво #днр #лнр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...