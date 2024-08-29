Российская армия заняла Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике и Стельмаховка в Луганской народной республике. Об этом отчиталось Минобороны РФ.
Николаевка расположена к востоку от города Новогродовка. Стельмаховка — на реке Жеребец, к северо-западу от Сватово, неподалеку от границы с Харьковской областью.
28 августа в Минобороны заявили, что ВС РФ заняли населенный пункт Камышевка в ДНР. Там заверили, что взятие поселка городского типа под контроль Российской армии стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
В ведомстве подчеркнули, что российские силы «продолжают продвижение в глубину обороны противника».