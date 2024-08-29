СКР: Задержан бывший замминистра обороны России Павел Попов

По данным СКР, Попов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).





По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности», подчеркнули в СКР.





Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот», добавили в ведомстве.





«Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.





Также отмечается: в ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Кубани.





Общая стоимость этих объектов, по данным СКР, составляет более 500 миллионов рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела, подчеркнули в ведомстве.