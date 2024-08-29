Боррель: ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

В конце мая Совет ЕС решил направить 90% от замороженных активов России в Европейский фонд мира, механизм ЕС по возмещению государствам-членам средств, потраченных на поставки оружия Киеву, а затем — в недавно созданный Фонд помощи Украине, который является частью первого фонда.





Отмечалось, что 10% будут перенаправлены в бюджет ЕС на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС.





В МИД РФ любые возможные действия с замороженными российскими средствами назвали воровством.