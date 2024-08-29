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Боррель: ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов
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По его словам, еще шесть миллиардов остаются замороженными из-за вето Венгрии undefined
Новости

Боррель: ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

По его словам, еще шесть миллиардов остаются замороженными из-за вето Венгрии

Евросоюз передал 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. Средства были направлены Украине и европейским странам, которые будут поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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В конце мая Совет ЕС решил направить 90% от замороженных активов России в Европейский фонд мира, механизм ЕС по возмещению государствам-членам средств, потраченных на поставки оружия Киеву, а затем — в недавно созданный Фонд помощи Украине, который является частью первого фонда. 


Отмечалось, что 10% будут перенаправлены в бюджет ЕС на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС.


В МИД РФ любые возможные действия с замороженными российскими средствами назвали воровством.

#украина #европа #замороженные активы россии #боррель
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