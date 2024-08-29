Боррель: ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

Евросоюз передал 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. Средства были направлены Украине и европейским странам, которые будут поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
В конце мая Совет ЕС решил направить 90% от замороженных активов России в Европейский фонд мира, механизм ЕС по возмещению государствам-членам средств, потраченных на поставки оружия Киеву, а затем — в недавно созданный Фонд помощи Украине, который является частью первого фонда.
Отмечалось, что 10% будут перенаправлены в бюджет ЕС на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС.
В МИД РФ любые возможные действия с замороженными российскими средствами назвали воровством.