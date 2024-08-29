Пять украинских дронов атаковали больницу в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пятеро дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по центральной районной больнице в Алешках.





«Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения. Женщине оказана первая медицинская помощь, лечение будут продолжено до полного выздоровления», — уточнил Сальдо в Telegram-канале.





Он добавил, что больница не используется как госпиталь и военных в ней нет, о чем командование ВСУ, по словам губернатора, отлично знает.





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