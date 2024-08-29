Блиновская увлеклась изготовлением картин из бисера и отметила свой день рождения в СИЗО

«Королеве марафонов» Елене Блиновской 25 августа исполнилось 43 года. Свой день рождения она провела в московском следственном изоляторе «Печатники». 28 августа Блиновскую навестила в СИЗО член московской Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова. Она рассказала, что предпринимательница увлеклась изготовлением картин из бисера и рисованием, а еще на досуге она читает книги.





Правозащитница сообщила, что «королева марафонов» была в нарядном платье. «Все нормально, улыбается, не жаловалась, конечно [на здоровье]», — рассказала Daily Storm Мария Ботова.





Ботова добавила, что сама Блиновская не обращалась к членам ОНК по поводу посещения родственников в ее день рождения. По словам правозащитницы, у предпринимательницы не было никаких жалоб и запросов.





Также Ботова рассказала, чем «королева марафонов» занимается на досуге: «Книги, конечно, читает. Она периодически бисером картины расшивает и рисует картины по шаблонам». Одна из ее последних картин — натюрморт с цветами.





Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России. Предпринимательницу обвиняют в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег.





С января 2024 года Блиновская находится в СИЗО. Суд ужесточил меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста — на вечеринке предпринимательницы находилась свидетельница по ее делу.