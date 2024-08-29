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«Московская A Capella»: живая музыка на площадке в Марьине
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Перед москвичами выступают певцы из разных стран undefined
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«Московская A Capella»: живая музыка на площадке в Марьине

Перед москвичами выступают певцы из разных стран

Открытый международный вокальный фестиваль «Московская A Cappella» проходит в столице до 1 сентября. Это настоящее удовольствие для любителей петь и слушать песни. Площадки открыты в различных районах Москвы, чтобы каждый мог насладиться искусством. 

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Примечательно и то, что в фестивале участвуют сотни коллективов. Они соревнуются за денежные призы и главную награду — сердца жителей столицы. Так что жители и гости точно смогут встретить здесь артистов, творчество которых им придется по душе.  


Мы уже сходили и подарили пару сердечек музыкантам. Перед москвичами и гостями города выступают исполнители из разных уголков России и других государств. В Москву прилетели вокалисты из Китая, Индонезии, Кубы и Намибии. Это поистине увлекательно и можно услышать традиционную музыку народов, живущих в другой части земного шара. 


На площадке в Марьине зрителей порадовали многообразием жанров и различными активностями. Например, можно было порисовать всей семьей. Как проходит фестиваль — можно узнать, посмотрев ролик, а локацию для себя подобрать на официальном сайте проекта. 

#москва #фестиваль #песня
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