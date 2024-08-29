«Московская A Capella»: живая музыка на площадке в Марьине

Примечательно и то, что в фестивале участвуют сотни коллективов. Они соревнуются за денежные призы и главную награду — сердца жителей столицы. Так что жители и гости точно смогут встретить здесь артистов, творчество которых им придется по душе.





Мы уже сходили и подарили пару сердечек музыкантам. Перед москвичами и гостями города выступают исполнители из разных уголков России и других государств. В Москву прилетели вокалисты из Китая, Индонезии, Кубы и Намибии. Это поистине увлекательно и можно услышать традиционную музыку народов, живущих в другой части земного шара.





На площадке в Марьине зрителей порадовали многообразием жанров и различными активностями. Например, можно было порисовать всей семьей. Как проходит фестиваль — можно узнать, посмотрев ролик, а локацию для себя подобрать на официальном сайте проекта.