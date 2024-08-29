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Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали на два месяца
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Он подозревается в мошенничестве undefined
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Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали на два месяца

Он подозревается в мошенничестве

Экс-замглавы Минобороны, генерал армии Павел Попов арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Такое решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, заседание проходило в закрытом режиме.


В СИЗО Попов проведет ближайшие два месяца. 


По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности». 


Daily Storm выяснил, что Попов заработал более 13,5 миллиона рублей в 2019 году.

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#генерал попов #минобороны рф #арест
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