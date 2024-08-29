Бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали на два месяца

Экс-замглавы Минобороны, генерал армии Павел Попов арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Такое решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, заседание проходило в закрытом режиме.





В СИЗО Попов проведет ближайшие два месяца.





По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности».





Daily Storm выяснил, что Попов заработал более 13,5 миллиона рублей в 2019 году.