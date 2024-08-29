Суд в Париже изъял у Дурова все паспорта на период расследования

Парижский суд изъял у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова все паспорта на период расследования. Об этом сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.





«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», — цитирует Сидорову ТАСС.





Также адвокат отметила, что в отношении Дурова был установлен судебный контроль.





Вечером 28 августа Дурова освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог в размере пяти миллионов евро. Он должен будет дважды в неделю отмечаться в полиции и не имеет права покидать территорию Франции.





Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в том числе в управлении платформой для незаконных транзакций, соучастии в ряде преступлений. Основателю Telegram грозит наказание до 10 лет тюрьмы.