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В РПЦ назвали преступным призыв ликвидировать митрополию в Молдавии
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Ранее с таким предложением выступил депутат молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару undefined
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В РПЦ назвали преступным призыв ликвидировать митрополию в Молдавии

Ранее с таким предложением выступил депутат молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару

Депутат правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что власти намерены осенью закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви. Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что это вызывает озабоченность.


«Считаем, что заявление этого депутата является призывом к преследованиям Молдавской церкви. Ничего, кроме глубокой озабоченности, данный преступный призыв вызывать не может», — сказал он.


Шоймару предлагал Молдавской православной церкви выйти из состава РПЦ вслед за Украиной. Ранее Верховная рада приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране.


Депутат Ярослав Железняк отмечал, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы «разорвать связи с РПЦ». Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.


Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви и объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В Молдавии также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

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#рпц #молдавия #религия #рф
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