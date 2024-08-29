В РПЦ назвали преступным призыв ликвидировать митрополию в Молдавии

Депутат правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что власти намерены осенью закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви. Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что это вызывает озабоченность.





«Считаем, что заявление этого депутата является призывом к преследованиям Молдавской церкви. Ничего, кроме глубокой озабоченности, данный преступный призыв вызывать не может», — сказал он.





Шоймару предлагал Молдавской православной церкви выйти из состава РПЦ вслед за Украиной. Ранее Верховная рада приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране.





Депутат Ярослав Железняк отмечал, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы «разорвать связи с РПЦ». Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.





Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви и объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В Молдавии также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.