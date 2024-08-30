Над регионами России за ночь сбили 18 дронов

В ночь на 30 августа средства ПВО сбили 18 беспилотников над четырьмя регионами России: Брянской, Калужской, Белгородской областями и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над которой было сбито 11 дронов. Над Калужской областью сбили четыре БПЛА, над Белгородской — один. В небе над Республикой Крым было уничтожено два беспилотника.
Власти атакованных регионов о пострадавших не сообщали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что один из дронов успел сбросить взрывное устройство, из-за чего в селе Петровка в частном доме пробило крышу, а соседний дом сгорел.
Кроме того, в селе Бочковка в результате падения дрона с последующей детонацией повреждено помещение на территории сельхозпредприятия, добавил глава региона.