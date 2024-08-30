Японцы в боях на Халхин-Голе применяли бактериологическое оружие

Федеральная служба безопасности России обнародовала свидетельство военнопленного о том, что в ходе боев на Халхин-Голе японцы применяли бактериологическое оружие против Красной армии. Согласно опубликованному архивному документу, для распространения бактерий использовали воды рек Харуха и Хорустен.
На допросе старший унтер-офицер японской армии Хаяси Кадзуо признался, что с октября 1938 года по февраль 1941 года проходил службу в части «Исии Сиро», которая вела под Харбином разработку бактериологического оружия для применения его против советских войск.
По его словам, в 1939 году его воинская часть во время столкновения советских и японских войск на границе с Монголией произвела три опыта по заражению местности брюшнотифозными бактериями, чтобы поразить войска противника.
Кадзуо рассказал, что при отступлении японских войск выбиралась и заражалась местность, где могла бы расположиться Красная армия. Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен.
На допросе Кадзуо сказал, что примерно с 1936 года в поселке Хейбо был создан военный городок с воинской частью «Исии Сиро». Там она занималась опытами по разработке оружия с применением чумы, брюшного тифа, дизентерии и других бактерий. Из частей Квантунской армии туда направляли унтер-офицеров для шестимесячных курсов обучения заражению и обеззараживанию местности.
Кадзуо отмечал, что на военном заводе в Мукдене были разработаны особые снаряды для бактериологического оружия, а бактерии испытывали на заключенных из харбинской тюрьмы.
В Хабаровске 25–30 декабря 1949 года прошел судебный процесс, на котором 12 бывших японских военнослужащих, занимавшимися разработкой, производством и испытаниями бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, были приговорены к различным срокам тюремного заключения.