Японцы в боях на Халхин-Голе применяли бактериологическое оружие

На допросе Кадзуо сказал, что примерно с 1936 года в поселке Хейбо был создан военный городок с воинской частью «Исии Сиро». Там она занималась опытами по разработке оружия с применением чумы, брюшного тифа, дизентерии и других бактерий. Из частей Квантунской армии туда направляли унтер-офицеров для шестимесячных курсов обучения заражению и обеззараживанию местности.