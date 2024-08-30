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ФСБ задержала двух воевавших за ВСУ колумбийцев
18+
У них нашли украинскую военную форму undefined
Новости

ФСБ задержала двух воевавших за ВСУ колумбийцев

У них нашли украинскую военную форму

Федеральной службой безопасности России задержаны граждане Республики Колумбии Хосе Арон Аранда Медина и Александер Анте, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников, сообщили в центре общественных связей службы.

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В ходе обыска у задержанных обнаружили военную форму украинского образца со знаками батальона «Карпатская сечь» и документы, которые подтверждают противоправную деятельность злоумышленников. Все доказательства изъяты, говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. По закону колумбийцам грозит до 15 лет колонии. Расследование уголовных дел продолжается, добавили в ФСБ. 

#уголовное дело #колумбия #фсб
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