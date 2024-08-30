ФСБ задержала двух воевавших за ВСУ колумбийцев

Федеральной службой безопасности России задержаны граждане Республики Колумбии Хосе Арон Аранда Медина и Александер Анте, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников, сообщили в центре общественных связей службы.
В ходе обыска у задержанных обнаружили военную форму украинского образца со знаками батальона «Карпатская сечь» и документы, которые подтверждают противоправную деятельность злоумышленников. Все доказательства изъяты, говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. По закону колумбийцам грозит до 15 лет колонии. Расследование уголовных дел продолжается, добавили в ФСБ.