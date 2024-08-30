В России могут провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры предлагает провести эксперимент, в ходе которого иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при въезде в Россию. Соответствующий документ опубликован на сайте для размещения проектов правовых актов.
Подобная практика распространена по всему миру. Такие условия действуют, например, при получении шенгенских виз. Дополнительные сведения о въезжающих помогают повысить уровень безопасности, пояснили в Минцифры.
Эксперимент пройдет в два этапа. На первом биометрию будут сдавать иностранцы в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном КПП «Маштаково» в Оренбургской области.
Второй этап распространится уже на всех въезжающих. Иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.
Первый этап эксперимента по сдаче биометрии начнется с 1 декабря 2024 года, второй — с 30 июня 2025 года. В ведомстве уточнили, что изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов.
Если эксперимент будет признан успешным, такие правила будут действовать на постоянной основе, заключили в Минцифры.