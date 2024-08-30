На бывшего футболиста «Локомотива» завели уголовное дело

Футболист Александр Алиев родился в Хабаровске и имеет российское и украинское гражданство. В возрасте 12 лет переехал в Курск где, по словам самого спортсмена, по-прежнему живут его мама, а также бабушка по отцовской линии, отмечает РИА Новости.