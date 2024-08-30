На бывшего футболиста «Локомотива» завели уголовное дело

В отношении экс-футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России.
Спортсмена обвиняют в публичном призыве к терроризму. Ранее СМИ писали, что Алиев опубликовал видео в Instagram (соцсеть запрещена в России), где призывал ВСУ «убивать» жителей Курской области. Футболиста объявили в розыск.
Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Александра Алиева, а также признать его террористом и экстремистом.
Футболист Александр Алиев родился в Хабаровске и имеет российское и украинское гражданство. В возрасте 12 лет переехал в Курск где, по словам самого спортсмена, по-прежнему живут его мама, а также бабушка по отцовской линии, отмечает РИА Новости.