В Госдуме объяснили, что требовал Роскомнадзор от российских провайдеров

Заместитель главы думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил Daily Storm, что YouTube платил российским провайдерам за обслуживание «по серым схемам». Поэтому, по словам парламентария, Роскомнадзор предупредил провайдеров, что будет следить за их работой. Матвейчев также отметил, что в России ждут от Google дружественного шага, и призвал YouTube начать обслуживать свои серверы подкачки, выплатить штрафы, а также разблокировать российские официальные СМИ и патриотических блогеров.





Замглавы комитета Госдумы по информполитике сказал, что YouTube сам не занимается сервисами, которые обеспечивают качественную работу видеохостинга: «Он [YouTube] легально не занимается обновлением своих так называемых сервисов подкачки, которые у Google были в России. Именно они трафик и ускоряют, загрузку видео».





Депутат добавил, что Роскомнадзор следит за провайдерами, потому что YouTube ранее платил им за обслуживание «по каким-то серым схемам».





«Делали они обслуживание, нашим провайдерам оплачивали по каким-то серым схемам, не заводя деньги на свой счет, официально из которого осуществлялось обслуживание. Роскомнадзор просто предупредил всех провайдеров о том, что будет следить за ними и больше такого не позволит делать, поэтому серверы подкачки, которые из-за своих же собственных санкций они [YouTube] не обслуживают, перестали работать. Из-за этого трафик замедлился сначала на 40%, сейчас на 70%», — пояснил он.





По словам Олега Матвейчева, «все зависит» от самого сервиса: «Если он [YouTube], вместо того чтобы эвакуировать сотрудников своего офиса из Москвы, наоборот, их завезет, наполнит свои счета, выплатит все штрафы, нормально начнет обслуживать свои же собственные серверы подкачки, а заодно еще и разблокирует всех российских пользователей, которых он заблокировал с 2022 года, прежде всего российские официальные СМИ, патриотических блогеров и так далее, то вообще будет прекрасно! Поэтому мы ждем от Google дружественного шага».





Матвейчев рассказал, что комитет Госдумы по информационной политике не будет обсуждать работу YouTube раньше конца сентября. «Потому что только в начале — середине сентября Дума вообще приступит к работе. Ну и пока накопятся вопросы [по YouTube], заседание комитета будет», — объяснил замглавы комитета.





Парламентарий также заявил, что ранее YouTube не шел на сотрудничество с российскими властями. «Он [сервис] участвует в санкциях против России, в информационной войне против России. Против YouTube уже выписано штрафов более чем на 30 миллиардов рублей, и он эти штрафы не выплачивает», — напомнил Олег Матвейчев.





28 августа «Коммерсантъ» сообщил, что операторы связи пытаются самостоятельно ускорить YouTube: они используют решения, которые делают видеохостинг доступным для абонентов.





На следующий день издание написало, что Роскомнадзор запретил провайдерам «искажать и подменять интернет-трафик, чтобы не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам». Письмо с соответствующими требованиями операторы связи получили от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра.





Провайдеры предположили, что получили письма с запретом из-за публикаций о попытках ускорить работу YouTube.





Скорость загрузки видео на платформе YouTube в России снизилась до 70% в конце июля. Замедленная работа сервиса продолжается.