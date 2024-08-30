Два жителя Белгородской области ранены в результате атаки дронов

По его данным, в селе Новое Волоконовского района дрон сбросил взрывные устройства. Мужчина, находящийся рядом с местом сброса, получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона.