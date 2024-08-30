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Два жителя Белгородской области ранены в результате атаки дронов
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Пострадавшие находятся в больнице undefined
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Два жителя Белгородской области ранены в результате атаки дронов

Пострадавшие находятся в больнице

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По его данным, в селе Новое Волоконовского района дрон сбросил взрывные устройства. Мужчина, находящийся рядом с местом сброса, получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона.

В результате повторной атаки беспилотника был ранен один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую больницу.

В настоящее время оба раненых доставлены в Валуйскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь. 

Ранее губернатор сообщал, что автомобиль главы Малиновского сельского поселения Игоря Старцева атаковал дрон. У главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.

#белгородская область #раненые #гладков
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