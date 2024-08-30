Два жителя Белгородской области ранены в результате атаки дронов

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, в селе Новое Волоконовского района дрон сбросил взрывные устройства. Мужчина, находящийся рядом с местом сброса, получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона.
В результате повторной атаки беспилотника был ранен один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую больницу.
В настоящее время оба раненых доставлены в Валуйскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее губернатор сообщал, что автомобиль главы Малиновского сельского поселения Игоря Старцева атаковал дрон. У главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.