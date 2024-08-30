Российская армия заняла семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области

Российские войска заняли семь населенных пунктов. В Донецкой Народной Республике под контроль взяты Орловка, Камышевка, Николаевка, Константиновка и Новожеланное. В Луганской Народной Республике — село Стельмаховка, а в Харьковской области — село Синьковка. Об этом сообщило Минобороны России.