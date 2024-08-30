Российская армия заняла семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области

Российские войска заняли семь населенных пунктов. В Донецкой Народной Республике под контроль взяты Орловка, Камышевка, Николаевка, Константиновка и Новожеланное. В Луганской Народной Республике — село Стельмаховка, а в Харьковской области — село Синьковка. Об этом сообщило Минобороны России.
Также в ведомстве заявили, что Российская армия нанесла один массированный и 14 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по объектам энергетики, аэродромной инфраструктуры Украины и складам горючего.
Кроме того, были сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины и 311 беспилотников, 127 из которых находились вне зоны СВО. В плен взяты 58 украинских военных.
Ранее Минобороны РФ отчиталось, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.