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Российская армия заняла семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области
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Войска РФ нанесли удары по объектам энергетики и складам с горючим undefined
Новости

Российская армия заняла семь населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области

Войска РФ нанесли удары по объектам энергетики и складам с горючим

Российские войска заняли семь населенных пунктов. В Донецкой Народной Республике под контроль взяты Орловка, Камышевка, Николаевка, Константиновка и Новожеланное. В Луганской Народной Республике — село Стельмаховка, а в Харьковской области — село Синьковка. Об этом сообщило Минобороны России.

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Также в ведомстве заявили, что Российская армия нанесла один массированный и 14 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по объектам энергетики, аэродромной инфраструктуры Украины и складам горючего.

Кроме того, были сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины и 311 беспилотников, 127 из которых находились вне зоны СВО. В плен взяты 58 украинских военных.

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.

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