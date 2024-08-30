Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

«Королева марафонов» Елена Блиновская заявила, что признает вину в неуплате налогов, а в остальном — нет. Об этом сообщают СМИ из Савеловского зала суда, где рассматривается ее дело в открытом режиме.
По словам Блиновской, в 2019 году она планировала родить ребенка. Затем она родила дочку и до года кормила ее грудью, не расставаясь с ней. Поэтому бухгалтерия ее интересовала в последнюю очередь, объяснила она.
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блиновскую и ее супруга Алексея обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.
Алексей Блиновский объявлен в федеральный розыск, так как он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.