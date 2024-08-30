Власти Иркутской области заявили, что не получали подписи за отставку мэра Братска

Власти Иркутской области заявили, что не получали пять тысяч подписей за отставку мэра Братска Сергея Серебренникова. Этот город — самый большой по площади в регионе, а по числу жителей он занимает второе место в области. В середине августа СМИ писали, что журналистка Елена Кутергина, которой избирком летом отказал в регистрации на выборы мэра Братска, пыталась лично передать подписи за отставку действующего градоначальника главе региона Игорю Кобзеву, но он отказался принимать документы и попросил отправить их в аппарат губернатора.





По информации местных СМИ, 12 августа журналистка Кутергина начала собирать голоса за отставку мэра Братска. А 19 августа сообщалось, что было собрано пять тысяч подписей. Кроме того, в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Кутергина пыталась лично передать подписи, предположительно, губернатору региона.





«Соответствующие документы [подписи за отставку мэра Братска] в аппарат не поступали и не были зарегистрированы», — сообщили Daily Storm в управлении пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области.





Власти региона заявили, что не могут рассмотреть голоса за отставку градоначальника, «так как подписи официально не поступали» к ним.





По закону один из случаев досрочного прекращения полномочий мэра — отзыв избирателями. А голосование по отзыву главы города «проводится по инициативе населения», в соответствии с законом, пояснили в пресс-службе.





«При этом основаниями для отзыва могут служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке», — подчеркнули региональные власти.





Мэр считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистрированных избирателей города. А губернатор и правительство региона не участвуют в процедуре отзыва, отметили в пресс-службе.





Выборы мэра Братска пройдут 8 сентября. Действующий глава города Серебренников будет в них участвовать. Он избирался на пост мэра уже четыре раза, политик представляет партию «Единая Россия». Еще один зарегистрированный кандидат — самовыдвиженец, глава Братского района Александр Дубровин.