Модные показы «Лето в Москве» на площади Революции

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в лаундж-зоне на площади Революции прошли модные показы «Лето в Москве».
На подиуме показали модели одежды разных российских дизайнеров — от самых именитых до новичков. Интересно, что российские дизайнеры выбирают натуральные ткани, например, шелк или хлопок.
Организатор показа Ирина Куликова отметила, что работа моделей не из легких. Они должны быть пунктуальными, выносливыми и выкладываться на все сто. Даже если показ идет под палящим солнцем.
Украшенная цветами площадь привлекает внимание прохожих, которые заглядываю узнать, что здесь происходит. Гости фестиваля отметили, что зелень символизирует радость жизни и процветание. Складывается ощущение, что дефиле проходит в парке.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» будет идти до 8 сентября. На сайте фестиваля можно узнать все подробности и выбрать для себя интересное мероприятие.