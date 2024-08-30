Жители приграничья отправили в прокуратуру семь общений по поводу единовременной выплаты

Прокуратура Курской области получила семь обращений от отселенных жителей приграничья по поводу единовременной помощи. Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре Курской области заявили, что все обращения были рассмотрены, однако уголовные дела не возбуждались и процессуальные проверки не проводились из-за отсутствия оснований. В ведомстве отметили, что они продолжают надзор.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 22 августа говорил, что из приграничных районов выехали 133 тысячи человек. Всего эвакуации подлежат 180 тысяч.
Жители Курской области, которые были вынуждены покинуть дома из-за атаки ВСУ, могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Для этого им необходимо подать соответствующее заявление на Госуслугах.
Кроме того, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, при котором положена еще одна единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей.