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Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации
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Ресурсы могут заблокировать в России undefined
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Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации

Ресурсы могут заблокировать в России

Роскомнадзор внес страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в реестр запрещенной информации из-за размещения на них целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство, сообщается на сайте ведомства.

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В Реестр попали такие сайты, как babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com и goodreads.com.

По данным ведомства, на указанных книжных платформах размещены произведения, которые содержат фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в России, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных сил.

Кроме того, на сайтах, представлены книги некоторых авторов, являющихся иноагентами. Несмотря на это, книжные сервисы не поставили требуемую законом маркировку.

Также в ведомстве уточнили, что некоторые из основателей указанных книжных сервисов — россияне, покинувшие РФ. Еще частью ресурсов владеют иностранные компании.

Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории России, предупредили в Роскомнадзоре.

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