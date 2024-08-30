Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации

По данным ведомства, на указанных книжных платформах размещены произведения, которые содержат фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в России, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных сил.