Из-за сброса бомбы на мост в Курской области пострадала семья

Семья из трех человек пострадала из-за сброса ВСУ управляемой авиабомбы на понтонный мост в Курской области. Мужчина скончался от полученных ран, его жену и дочь ищут.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, сообщило Главное военное следственное управление СК России.
По данным следствия, 29 августа 2024 года украинские военнослужащие сбросили управляемую авиабомбу по понтонному мосту, установленному через реку Сейм в Глушковском районе Курской области.
Кроме семьи, которая передвигалась по мосту на автомобиле, пострадал еще один мирный житель. Ему оказывается медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве трех лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и по статье о теракте.