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Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х
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За использование соцсети через VPN ввели штраф undefined
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Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х

За использование соцсети через VPN ввели штраф

Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораес распорядился немедленно приостановить работу социальной сети X по всей стране. Для тех, кто будет пользоваться соцсетью через VPN, установлен ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов (8,9 тысячи долларов).

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Соцсеть отозвала своего представителя в начале августа. Компания утверждала, что Мораес угрожал представителю площадки в Бразилии тюрьмой.

Судья Мораес 28 августа направил Илону Маску повестку, потребовав назначить нового законного представителя в Бразилии в течение 24 часов, иначе работа соцсети будет приостановлена, сообщает G1. После отказа Маска выполнить эти условия соцсеть в Бразилии заблокировали.

Кроме того, Мораес потребовал от Национального агентства телекоммуникаций остановить работу соцсети по всей стране в течение суток, передает Globo. Такие компании, как Apple и Google, обязали удалить приложение X из своих магазинов в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что суд Бразилии обязал соцсеть Х заблокировать ряд аккаунтов за фейки. Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил о разблокировке учетных записей. Судья Мораес начал расследование в отношении предпринимателя из-за воспрепятствования деятельности суда и пригрозил взыскивать с него штраф в размере 20 тысяч долларов ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы. В свою очередь Маск обвинил судью в «агрессивной цензуре». 

#верховный суд #бразилия #илон маск
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