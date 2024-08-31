Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети Х

Ранее сообщалось, что суд Бразилии обязал соцсеть Х заблокировать ряд аккаунтов за фейки. Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил о разблокировке учетных записей. Судья Мораес начал расследование в отношении предпринимателя из-за воспрепятствования деятельности суда и пригрозил взыскивать с него штраф в размере 20 тысяч долларов ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы. В свою очередь Маск обвинил судью в «агрессивной цензуре».