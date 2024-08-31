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На Камчатке пропал вертолет с тремя членами экипажа
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На борту могли быть туристы undefined
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На Камчатке пропал вертолет с тремя членами экипажа

На борту могли быть туристы

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с тремя членами экипажа ищут на Камчатке. Предположительно, на борту могли находиться 19 туристов, сообщают экстренные службы.

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Вертолет летел от вулкана Вачкажец в сторону села Николаевка, где расположен аэропорт «Витязь-Аэро». Расстояние между пунктами 25 километров.

После сообщения о том, что вертолет не прибыл в пункт назначения, на его поиски вылетел другой вертолет этой же компании. По данным Росавиации, на борту, помимо трех членов экипажа, было 19 туристов. Эта информация проверяется.

СМИ писали, что под Вачкажец выехали пять спасателей и четыре единицы техники. Будут пробовать идти по земле по маршруту.

#вертолет #камчатка #поиск
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