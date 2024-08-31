На Бережковской набережной загорелось административное здание

На Бережковской набережной в центре Москвы загорелось трехэтажное административное здание на площади 1000 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС.
На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен пожарный корабль «Полковник Чернышев». Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Из-за пожара на набережной временно перекрыто движение по трем полосам, есть движение по встречному направлению, указал московский дептранс в своем Telegram-канале.