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На Бережковской набережной загорелось административное здание
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К тушению привлекли пожарный корабль undefined
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На Бережковской набережной загорелось административное здание

К тушению привлекли пожарный корабль

На Бережковской набережной в центре Москвы загорелось трехэтажное административное здание на площади 1000 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС.

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На месте работают более 130 человек и 45 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен пожарный корабль «Полковник Чернышев». Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Из-за пожара на набережной временно перекрыто движение по трем полосам, есть движение по встречному направлению, указал московский дептранс в своем Telegram-канале.

#москва #пожар #мчс
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