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Состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжелое
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Всего в стационарах города находятся 37 человек undefined
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Состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжелое

Всего в стационарах города находятся 37 человек

В результате обстрелов Белгорода со стороны Украины 37 человек пострадали и попали в стационары города, в том числе семь детей, сообщили в Минздраве.

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Состояние 11 из пострадавших оценивается как тяжелое. За жизни двоих из них борются врачи. Троих пострадавших эвакуируют на лечение в Москву, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 30 августа число погибших при обстреле увеличилось до пяти. Одна женщина и четыре мужчины скончались на месте от полученных ранений.

По словам Гладкова, также после украинских атак на окраине Белгорода произошло возгорание сухой травы. Пожар потушен. 

#обстрел #погибшие #белгородская область
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