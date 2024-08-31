Состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжелое

В результате обстрелов Белгорода со стороны Украины 37 человек пострадали и попали в стационары города, в том числе семь детей, сообщили в Минздраве.
Состояние 11 из пострадавших оценивается как тяжелое. За жизни двоих из них борются врачи. Троих пострадавших эвакуируют на лечение в Москву, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 30 августа число погибших при обстреле увеличилось до пяти. Одна женщина и четыре мужчины скончались на месте от полученных ранений.
По словам Гладкова, также после украинских атак на окраине Белгорода произошло возгорание сухой травы. Пожар потушен.