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Libération: Дуров до задержания встречался со спецслужбами Франции
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Встречи проходили в Дубае undefined
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Libération: Дуров до задержания встречался со спецслужбами Франции

Встречи проходили в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что еще до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) в Дубае. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Libération.

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В разговоре с сотрудниками разведки Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем именно идет речь, собеседник издания не пояснил.

Однако Дуров согласился на обмен информацией с DGSI по специально созданным каналам связи с горячей линией. Благодаря этому удалось предотвратить несколько терактов, утверждает издание.

После задержания в Париже Дуров пошел навстречу французским правоохранителям, согласившись сотрудничать и даже предоставив им свой мобильный телефон с паролями, подчеркивают источники Libération.

Как сообщали СМИ, Павла Дурова задержали в аэропорту французской столицы 24 августа. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет.

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