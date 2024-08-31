Libération: Дуров до задержания встречался со спецслужбами Франции

Как сообщали СМИ, Павла Дурова задержали в аэропорту французской столицы 24 августа. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет.