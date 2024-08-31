Libération: Дуров до задержания встречался со спецслужбами Франции

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что еще до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) в Дубае. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Libération.
В разговоре с сотрудниками разведки Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем именно идет речь, собеседник издания не пояснил.
Однако Дуров согласился на обмен информацией с DGSI по специально созданным каналам связи с горячей линией. Благодаря этому удалось предотвратить несколько терактов, утверждает издание.
После задержания в Париже Дуров пошел навстречу французским правоохранителям, согласившись сотрудничать и даже предоставив им свой мобильный телефон с паролями, подчеркивают источники Libération.
Как сообщали СМИ, Павла Дурова задержали в аэропорту французской столицы 24 августа. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет.