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В Татарстане поезд сбил женщину с младенцем в коляске
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Женщина погибла, ребенок госпитализирован undefined
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В Татарстане поезд сбил женщину с младенцем в коляске

Женщина погибла, ребенок госпитализирован

В Татарстане вблизи станции Сосновый Бор поезд наехал на женщину, которая переходила железнодорожные пути с малолетним ребенком в коляске.

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В результате происшествия женщина погибла, а ребенка с различными травмами увезли в больницу. Об этом сообщает в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По факту происшествия проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в управлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, готовится ряд экспертиз. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц на железной дороге.

#смерть #татарстан #поезд
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