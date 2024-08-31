В Татарстане поезд сбил женщину с младенцем в коляске

В Татарстане вблизи станции Сосновый Бор поезд наехал на женщину, которая переходила железнодорожные пути с малолетним ребенком в коляске.
В результате происшествия женщина погибла, а ребенка с различными травмами увезли в больницу. Об этом сообщает в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По факту происшествия проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в управлении.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, готовится ряд экспертиз. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц на железной дороге.