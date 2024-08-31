Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек

Из Курской области за сутки 182 человека выехали в безопасные зоны. Они покинули приграничные территории самостоятельно и организованными колоннами, сообщили в пресс-службе МЧС.
Также за сутки 13 автоколонн доставили в Курскую область более 265 тонн гуманитарной помощи. За все время в регион прибыли 150 конвоев, которые привезли 3,7 тысячи тонн грузов, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS.
Кроме того, в Белгороде 53 квартиры в 15 домах и 48 автомобилей повреждены из-за украинского обстрела города 30 августа, рассказал мэр Валентин Демидов.