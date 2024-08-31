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Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек
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В Белгороде повреждены более 50 квартир undefined
Новости

Из Курской области за сутки эвакуировались более 180 человек

В Белгороде повреждены более 50 квартир

Из Курской области за сутки 182 человека выехали в безопасные зоны. Они покинули приграничные территории самостоятельно и организованными колоннами, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Также за сутки 13 автоколонн доставили в Курскую область более 265 тонн гуманитарной помощи. За все время в регион прибыли 150 конвоев, которые привезли 3,7 тысячи тонн грузов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за минувшие сутки обследовали в Курской области два населенных пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS.

Кроме того, в Белгороде 53 квартиры в 15 домах и 48 автомобилей повреждены из-за украинского обстрела города 30 августа, рассказал мэр Валентин Демидов.

#белгород #эвакуация #курская область
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