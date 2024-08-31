В Москве арестовали второго фигуранта дела о мошенничестве в текстильной компании

Дмитрий Комлев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. На сайте компании указано, что она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится ее генеральным директором с 2017 года.