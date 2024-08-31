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В Москве арестовали второго фигуранта дела о мошенничестве в текстильной компании
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Его заключили под стражу на месяц undefined
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В Москве арестовали второго фигуранта дела о мошенничестве в текстильной компании

Его заключили под стражу на месяц

Мещанский суд Москвы заключил под стражу Сергея Тетруашвили, который является вторым фигурантом по делу о крупном мошенничестве гендиректора компании «Сандора» Дмитрия Комлева, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

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Сергея Тетруашвили арестовали до 30 сентября. 30 августа Мещанский суд Москвы избрал Комлеву меру пресечения в виде заключения под стражу также до 30 сентября.

Дмитрий Комлев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. На сайте компании указано, что она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится ее генеральным директором с 2017 года.

Среди заказчиков фирмы была компания «Военторг» — поставщик вещей для Министерства обороны России, уточняет РИА Новости.

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