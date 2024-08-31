Семь человек пострадали в результате жесткой посадки самолета

Самолет Ан-2 в рамках учебно-тренировочного полета вылетел 31 августа с аэродрома ДОСААФ. На его борту находились 15 человек. Восемь парашютистов совершили запланированные прыжки, после чего в полете произошла нештатная ситуация, из-за которой пилоты совершили вынужденную посадку в горно-лесистой местности недалеко от селения Кобан.