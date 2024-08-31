Семь человек пострадали в результате жесткой посадки самолета

Семь человек, включая троих детей, пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Самолет Ан-2 в рамках учебно-тренировочного полета вылетел 31 августа с аэродрома ДОСААФ. На его борту находились 15 человек. Восемь парашютистов совершили запланированные прыжки, после чего в полете произошла нештатная ситуация, из-за которой пилоты совершили вынужденную посадку в горно-лесистой местности недалеко от селения Кобан.
Один из пилотов воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о произошедшем. Точное место посадки он указать не смог, поэтому для поиска направили еще один самолет.
После обнаружения самолета, на место выдвинулся отряд спасателей. Местность оказалась труднодоступная, поэтому часть пути сотрудники МЧС преодолели пешком.
На место были направлены пять автомобилей скорой помощи. Медики также добирались до самолета пешком. Троих пострадавших спасатели были вынуждены транспортировать. Остальные дошли до медиков пешком. Погибших нет, уточнили в аэроклубе ДОСААФ России.
Следователи СК и Военная прокуратура Южного военного округа проводят проверки. После аварийной посадки завели уголовное дело.