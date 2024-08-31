Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области

В селе Толоконное Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате атаки пострадала женщина. Она получила осколочные ранения спины, ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что всего подверглись атаке четыре населенных пункта. В селе Отрадное беспилотник атаковал припаркованный автомобиль, в результате чего тот сгорел. В селе Устинка дрон пробил кровлю жилого дома.
Кроме того, в селе Дунайка Грайворонского городского округа в результате детонации дрона в жилом доме и хозпостройке были выбиты окна.