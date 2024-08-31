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Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области
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Пострадала женщина undefined
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Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области

Пострадала женщина

В селе Толоконное Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате атаки пострадала женщина. Она получила осколочные ранения спины, ее направили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Глава региона уточнил, что всего подверглись атаке четыре населенных пункта. В селе Отрадное беспилотник атаковал припаркованный автомобиль, в результате чего тот сгорел. В селе Устинка дрон пробил кровлю жилого дома.

Кроме того, в селе Дунайка Грайворонского городского округа в результате детонации дрона в жилом доме и хозпостройке были выбиты окна. 

#дрон #белгородская область #гладков
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