В Минобороны отчитались о 158 сбитых украинских беспилотниках в 15 регионах России

Ночью Собянин отмечал, что ПВО сбила пять летевших на Москву украинских дронов. Мэр уточнял, что БПЛА уничтожили в Ленинском городском округе, в Ступино, в Подольске и в Одинцово. О пострадавших не сообщалось.





«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). В данный момент происходит тушение локального возгорания», — рассказал позже мэр.





Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов подчеркнул, что была попытка атаковать Каширскую ГРЭС тремя беспилотниками. Жертв и разрушений нет.





Также прилеты ночью были в других регионах. В Воронежской области уничтожили более 10 беспилотников, отчитался губернатор Александр Гусев. По его информации, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона из-за обломков загорелась сухая трава.





Пять БПЛА сбиты в районе Конаково в Тверской области, уточнило правительство региона со ссылкой на губернатора.





Также об уничтожении не менее трех БПЛА заявили в Тульской области — пострадавших и разрушений, предварительно, нет.





Силы ПВО ликвидировали как минимум 26 беспилотников над Брянской областью. Никто не пострадал, отчитался губернатор Александр Богомаз.





Несколько воздушных целей были сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть разрушения зданий.





БПЛА сбит над промышленной зоной в Липецке, рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.





По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над регионами центральной России. Так, над Курской областью уничтожены 46 БПЛА, над Брянской — 34, над Воронежской — 28, над Белгородской областью — 14, восемь – над Рязанской, два — над Москвой, семь — над Московской, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, три — над Тульской, по два над Тамбовской и Смоленской, по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями.