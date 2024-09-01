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Украина потеряла за август свыше 68 тысяч военных в зоне СВО
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За июль этот показатель превысил 60 тысяч, следует из сводок Минобороны undefined
Новости

Украина потеряла за август свыше 68 тысяч военных в зоне СВО

За июль этот показатель превысил 60 тысяч, следует из сводок Минобороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тысяч военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводки Министерства обороны России.

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Уточняется, что с 1 по 9 августа потери ВСУ составили до 18 730 военных по всем направлениям, с 10 по 16 августа — до 14 560, с 17 по 23 августа — до 16 155, с 24 по 31 августа — до 18 935.


Таким образом, общие потери Киева за август составили до 68 380 военнослужащих. 


Ранее сообщалось, что Украина потеряла более восьми тысяч военнослужащих за время боевых действий в приграничных районах Курской области, также российские войска уничтожили свыше 70 танков противника. 

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