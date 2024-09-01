На Камчатке нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8Т

Обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8Т нашли на высоте 900 метров неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.





Ранее в министерстве сообщали о том, что более 60 специалистов и 15 единиц техники задействованы в поисках пропавшего вертолета.





Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал 31 августа. На его борту были 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой.





Есть ли среди пассажиров и экипажа вертолета выжившие — неизвестно.