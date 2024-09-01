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Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ
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Угрозы функционирования завода нет, подчеркнул мэр undefined
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Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

Угрозы функционирования завода нет, подчеркнул мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализован. Об этом столичный градоначальник написал в своем Telegram-канале. 

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«Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет»,— указал Собянин.


Ранее агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России сообщило, что обстановка на месте спокойная и открытого горения нет.


Пожар на МНПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника. Всего за ночь и утро было уничтожено более 10 украинских дронов, летевших на Москву. Информацию подтвердили в Минобороны России.

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