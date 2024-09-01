Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

«Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет»,— указал Собянин.





Ранее агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России сообщило, что обстановка на месте спокойная и открытого горения нет.





Пожар на МНПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника. Всего за ночь и утро было уничтожено более 10 украинских дронов, летевших на Москву. Информацию подтвердили в Минобороны России.