«Московская A Capella»: танцы и песни артистов из Анголы у метро «Алма-Атинская»

Каждый гость и житель Москвы может приобщиться на фестивале к тому творчеству, которое ему по душе. К примеру, своим мастерством зрителей покорили музыканты Renascer Vocal. Это 11 молодых людей из Луанды. Выпускать свою музыку группа начала еще в 2003 году. Артисты делились с москвичами не только ангольской культурой, но и позитивом.





Не подпевать или не подтанцовывать было практически невозможно! Послушать живое пение можно было в окружении прекрасных цветов. Все площадки фестиваля «Московская A Capella» были украшены на славу. Также везде можно было угоститься чаем, лимонадом или выпечкой.





Как проходила «Московская A Cappella» на Ключевой улице, можно узнать, посмотрев видеоролик, а все подробности вы найдете на официальном сайте проекта.