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«Московская A Capella»: танцы и песни артистов из Анголы у метро «Алма-Атинская»
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В фестивале принимают участие гости из Китая, Индонезии, с Кубы и из других стран undefined
Новости

«Московская A Capella»: танцы и песни артистов из Анголы у метро «Алма-Атинская»

В фестивале принимают участие гости из Китая, Индонезии, с Кубы и из других стран

Открытый международный вокальный фестиваль «Московская A Cappella» проходит в столице до 1 сентября включительно. Это настоящее удовольствие для любителей петь и слушать песни. На площадке возле метро «Алма-Атинская» в последнюю неделю августа было многолюдно, шумно и весело. 

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Каждый гость и житель Москвы может приобщиться на фестивале к тому творчеству, которое ему по душе. К примеру, своим мастерством зрителей покорили музыканты Renascer Vocal. Это 11 молодых людей из Луанды. Выпускать свою музыку группа начала еще в 2003 году. Артисты делились с москвичами не только ангольской культурой, но и позитивом. 


Не подпевать или не подтанцовывать было практически невозможно! Послушать живое пение можно было в окружении прекрасных цветов. Все площадки фестиваля «Московская A Capella» были украшены на славу. Также везде можно было угоститься чаем, лимонадом или выпечкой. 


Как проходила «Московская A Cappella» на Ключевой улице, можно узнать, посмотрев видеоролик, а все подробности вы найдете на официальном сайте проекта.  

#музыка #фестиваль #москва #праздник
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